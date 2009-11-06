Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,14 грн./дол., продають – по 8,23 грн./дол., курс дещо знизився, порівняно з 5 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,18 грн./дол., продажу – в межах 8,19-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках також дещо знизився, порівняно з 5 листопада, і сьогодні становить 12,09/12,29 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,20 грн./євро, з продажу – в межах 12,20-12,50 грн./євро.

Курс купівлі-продажу наявного рубля в комбанках, порівняно з 5 листопада, майже не змінився і становить у середньому 0,2741/0,2838 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,28 грн./рубль, продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,14 грн./дол., продажу – 8,21 грн./дол. Курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,16 грн./дол., продажу – в межах 8,18-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи знизився, порівняно з 5 листопада, і сьогодні становить 12,11/12,26 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,03-12,16 грн./євро, продажу – в межах 12,20-12,50 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 5 листопада, підвищився на 0,5% – до 0,2738 грн./рубль, продажу – знизився на 0,3%, до 0,2841 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,28 грн./рубль, продажу – в межах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,30 грн., євро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 11,85/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,15/8,25 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,281/0,285 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 6 листопада, становить: гривні до долара США – 8,0138, до євро – 11,914116, до російського рубля – 0,27508.