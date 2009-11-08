На півдні Молдови вибухнув магістральний газопровід

Сьогодні вранці о 04.30 за місцевим часом на півдні Молдови поблизу прикордонного до Одеської області села Саїці стався вибух на одній з трьох гілок магістрального газопроводу, що поставляє російський газ на Балкани.

Як передає ІТАР-ТАСС, жертв і руйнувань немає.

Причину вибуху з`ясовує спеціальна комісія. Не виключено, що до вибуху призвела спрацьованість труби або брак при її прокладанні.

АТ "Молдовагаз" сподівається відновити пошкоджену гілку до середи. Поставки газу на Балкани через цю аварії не буде зупинено.