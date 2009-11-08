Погода на понеділок

Завтра, 9 листопада, в Україні переважатиме прохолодна і дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західній частині дощі, подекуди грози, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі. На решті території без істотних опадів. Очікується часом туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині, в східних областях та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, на узбережжі морів до 13° тепла, на півночі Лівобережжя та місцями в східних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 6-11°, на півдні Одещини та на Закарпатті 12-15°, в Криму 16-21° тепла.

У Києві та Київській області хмарно, без істотних опадів, часом туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 3-5°, вдень 7-9°.