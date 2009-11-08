У п'яти регіонах Росії починається вакцинація проти грипу A/H1N1

Завтра в п`яти регіонах Росії - Московській області, Алтайському краї, Тюменській, Брянській і Воронезькій областях - починається вакцинація проти вірусу грипу A/H1N1.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку РФ, на першому етапі вакцинація охопить працівників служб життєзабезпечення (ЖКГ, водопостачання, електрозабезпечення, зв`язок). З кінця листопада – медпрацівників, вчителів, студентів 5-6 курсів вищих медичних закладів. Наступним етапом відбуватиметься вакцинація решти категорій населення за групами ризику з розвитку тяжких форм захворювання (люди, які страждають на хронічні соматичні захворювання, вагітні жінки, діти).

У Росії розроблено, проведено через доклінічні, клінічні випробування і зареєстровано 4 вакцини, які під час випробувань показали свою ефективність і повну безпеку. Уряд Росії виділив 4 млрд. рублів (близько 130 млн. дол.) на закупівлю перших 43 млн. доз вакцини.

Наголошується, що якщо людина вже зробила щеплення від сезонного грипу, то їй все одно потрібно вакцинуватися від грипу А/H1N1, оскільки вакцина проти сезонного грипу включає три інших актуальних штами, і не захищає від грипу, що викликається вірусом А/Н1N1. Вказані щеплення слід проводити з інтервалом, щонайменше, 1 місяць відповідно до інструкцій із застосування вакцин.