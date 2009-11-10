Податкова накрила конвертаційний центр

В Одеській області ліквідовано конвертаційний центр, послугами якого користувалися 40 підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації, впродовж 2008-2009 років центр проконвертував близько 250 млн. грн.

Під час обшуку було виявлено та вилучено як докази бухгалтерські документи, чисті бланки з печатками, 6 комп’ютерів та печатки 7 суб’єктів господарювання. Також знайдено та вилучено грошові кошти на суму 195 тис. дол. та 43 тис. грн.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі, зазначили в ДПА.