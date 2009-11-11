Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,15 грн./дол., продають – по 8,22 грн./дол., курс трохи знизився порівняно з 10 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,12-8,18 грн./дол., з продажу – в межах 8,19-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також трохи знизився порівняно з 10 листопада і сьогодні становить 12,18/12,36 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,09-12,26 грн./євро, з продажу – в межах 12,29-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 10 листопада підвищився на 1,7% і становить у середньому 0,2759 грн./рубль, продажу – на 0,2% - до 0,2855 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,283 грн./рубль, з продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,15 грн./дол., продажу – 8,21 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 8,10-8,17 грн./дол., з продажу – в межах 8,19-8,28 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро у банках Києва також незначно знизився порівняно з 10 листопада і становить 12,20/12,34 грн./євро.

Пропозиції банків Києва з купівлі євро коливаються в межах 12,13-12,24 грн./євро, з продажу – в межах 12,29-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 10 листопада підвищився на 1,9% – до 0,2755 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2855 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,28 грн., євро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 11,90/12,55 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,14/8,19 грн., євро – 12,15/12,35 грн., рубль – 0,282/0,287 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 листопада, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 11,957834, до російського рубля – 0,27802.