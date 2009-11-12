Естонські лікарі не знайшли різниці між «свинячим» і звичайним грипом

В Естонії з сьогоднішнього дня в кожного з пацієнтів, підозрюваних у захворюванні на грип, більше не братимуть спеціальні проби на визначення «свинячого» грипу.

На думку фахівців, новий грип перетворився на звичайне сезонне захворювання, передають «Подробиці ».

«Це не питання грошей, це результат спостереження за епідеміологічним процесом. Сезонні вірусні захворювання поширюються з такою ж інтенсивністю, як і цей новий грип», - повідомив Естонському телебаченню радник із епідеміології інспекції охорони здоров`я Естонії Кууло КУТСАР.

Він визнав, що фахівці країни із самого початку приділили недостатню увагу «свинячому» грипу, оскільки вірус виявився досить звичайним вірусом і, судячи з картини перебігу хвороби, він не викликає важких форм захворювання.

«Цей грип був уже в Естонії місяці. Картина захворювання, як у сезонного, так і пандемічного вірусу грипу однакова, лікування однакове, запобіжні заходи однакові, тому тут більше немає необхідності робити відмінності», - заявив представник інспекції охорони здоров`я.