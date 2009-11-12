Fitch знизило рейтинги України, прогноз - «негативний»

Сьогодні агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті з рівня «B» до «B-». Прогноз за рейтингами – «Негативний». Агентство також знизило рейтинг країнової стелі України з рівня «B» до «B-» і підтвердило короткостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні «B».

Про це говориться в повідомленні рейтингового агентства, переданому УНІАН.

«Недавнє ухвалення парламентом закону, що не відповідає коштам, які є у країни, про мінімальний розмір заробітної плати і пенсій, який, згідно з МВФ, може додати 7% від ВВП до дефіциту бюджету на 2010 р., фактично призвело до невиконання умов програми МВФ для України та істотно збільшило ризики для бюджетного фінансування, макроекономічної стабільності і кредитоспроможності», – цитуються в повідомленні слова директора в аналітичній групі Fitch із суверенних рейтингів Девіда ХЕСЛАМА.

В агентстві зазначили, що в останні два тижні парламент України ухвалив новий закон, що збільшує мінімальний розмір заробітної плати і пенсій, і Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився накласти на закон вето, як того просив МВФ. Крім того, уряд подав до парламенту проект бюджету на 2010 р. з дефіцитом 8% ВВП. При цьому, згідно із зобов`язаннями за програмою МВФ, дефіцит бюджету має бути 4% (з урахуванням операційного дефіциту енергетичної компанії НАК «Нафтогаз України», що перебуває в державній власності, (рейтинг «CCC»/прогноз «Негативний»). Крім того, уряд фактично відійшов від зобов`язання, взятого на момент другої перевірки виконання умов програми МВФ у липні 2009 р. щодо підвищення роздрібних тарифів на газ, внаслідок чого, за прогнозами Fitch, дефіцит в 2009 р. може досягти близько 8,5% ВВП (11% з урахуванням дефіциту «Нафтогазу»), порівняно з цільовим рівнем в 6% ВВП (8,6%, включаючи «Нафтогаз»).

“Помітне підвищення бюджетного дефіциту і втрата основного джерела фінансування при припиненні виділення траншу МВФ на суму 4 млрд. дол., що мали були бути надані 15 листопада, залишає Україну з істотним розривом бюджетного фінансування. Передбачається, що покривати дефіцит за рахунок запозичень на внутрішньому або міжнародному ринку буде складно і дорого коштуватиме для України. Тому Fitch вважає, що є підвищений ризик, що Україна може значною мірою вдатися до монетарного фінансування (за рахунок надання НБУ ліквідності банкам), тобто, фактично, до друкування грошей. Це, у свою чергу, може підірвати крихку довіру до валютної і банківської системи та/або призвести до швидкої втрати валютних резервів. У корені проблеми лежить непослідовна макроекономічна політика України, оскільки влада має намір захищати валютний курс, при цьому не вдаючись до необхідного посилення податково-бюджетної політики, за відсутності адекватних джерел немонетарного фінансування», - говориться в повідомленні.

Агентство також зазначає, що політична динаміка вказує на те, що політика, що проводиться, може не вийти на стабільну траєкторію до того, як послідує ще один виток фінансової нестабільності. Подальше різке зниження курсу гривні посилило б тиск на банківську систему України, що стикнулася з кризою. Показник проблемних кредитів досяг 30% на кінець червня 2009 р. (згідно з даними МВФ), на що мало істотний вплив скорочення ВВП на 18% в другому кварталі 2009 р. (відносно того самого періоду попереднього року) і зниження курсу гривні майже на 60% з вересня 2008 р. (що вплинуло на 54% кредитів, номінованих в іноземній валюті).

Незважаючи на вищезгадані складнощі, кредитоспроможність України підтримується низьким рівнем погашення за державним боргом. Україна здійснила виплати за суверенними облігаціями на суму 1,2 млрд. дол., терміни погашення за якими були в серпні і вересні 2009 р., продемонструвавши готовність платити. Тепер в України є пауза в погашенні єврооблігацій до облігацій в ієнах на суму близько 0,4 млрд. дол., термін за якими наступає в грудні 2010 р., і облігацій на суму 0,6 млрд. дол., термін за якими - в березні 2011 р. Валові валютні резерви становлять 28 млрд. дол. Глобальні перспективи, що покращуються, нададуть певної підтримки експортним галузям України. Поки що показники пролонгації за зовнішнім боргом приватного сектора є відносно високими і перевищують 80%, зазначає агентство.