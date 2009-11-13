Домашні м’ясо-молочні продукти залишаться на ринках ще 5 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про відтермінування до 1 січня 2015 року заборони на реалізацію на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва та подвірного забою.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 жовтня ухвалила Закон “Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

Раніше передбачалося, що заборона на продаж на ринках м’ясо-молочних продуктів власного виробництва почне діяти з 1 січня 2010 року. Ухвалення цього закону необхідно було для вступу України до Світової організації торгівлі.

Разом з тим, Кабінету міністрів доручено у тримісячний термін розробити і затвердити державну програму утворення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь (забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в господарствах населення, а також щорічно передбачати фінансування заходів відповідної програми у проекті державного бюджету.