Польська громада просить передати їй ряд об'єктів у Львові

Офіційний Київ розраховує, що польська влада сприятиме передачі Українського дому в Перемишлі у власність українській громаді у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра, про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА з головою Федерації польських організацій в Україні Емілією ХМЕЛЬОВОЮ.

Зустріч відбувалася за участі мера Львова Андрія САДОВОГО і була присвячена проблемам задоволення культурно-освітніх потреб польської національної меншини в Україні.

І.ВАСЮНИК відзначив позитивний крок польської сторони щодо передачі в Перемишлі українській громаді будинку Народного дому. Водночас віце-прем`єр висловив переконання, що влада польського міста найближчим часом завершить всі необхідні формальності і зніме усі перепони щодо передачі у власність українській громаді у Польщі Українського дому.

"Українська сторона продемонструє свою партнерську позицію. Сподіваюсь, що влада Львова проявить мудру позицію так, як це було при відкритті польського цвинтаря на Личаківському кладовищі", – сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр у присутності Е.ХМЕЛЬОВОЇ висловив сподівання, що А.САДОВИЙ зробить необхідні кроки щодо задоволення потреб польської громади.

І.ВАСЮНИК очікує, що львівська міська влада розгляне у першочерговому порядку запит польської громади з переліком конкретних об’єктів.