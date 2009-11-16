Тепер Міносвіти хоче зробити «навчальні суботи» та скоротити канікули

Міністерство освіти і науки України видало рекомендації керівникам вищих навчальних закладів щодо організації навчального процесу у першому семестрі 2009-2010 року, пов’язані із епідеміологічною ситуацією в Україні.

Про це йдеться у листі МОН від 13 листопада № 1/9-788, розміщеному на сайті відомства.

Зокрема, міністерство роз’яснює, що керівники вищих навчальних закладів, незалежно від форми власності і підпорядкування, зобов`язані розробити заходи щодо відпрацювання занять після нормалізації епідемічної ситуації відповідно до навчальних планів.

“З метою забезпечення виконання у повному обсязі навчальних планів першого семестру 2009/10 навчального року рекомендуємо керівникам вищих навчальних закладів, після відновлення занять, внести корективи до графіків навчального процесу денної форми навчання, передбачивши, зокрема, до кінця поточного року шестиденний робочий тиждень, ущільнення розкладу навчальних занять за рахунок проведення додаткових занять, а також скорочення тривалості зимових канікул і перенесення початку занять у другому семестрі 2009/2010 навчального року”, йдеться у рекомендаціях.

Крім того, МОН рекомендує під час оголошених канікул у зв`язку зі складною епідемічною ситуацією, за можливості, організувати дистанційні елементи у навчанні із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та індивідуальних завдань (курсових проектів (робіт)) тощо.