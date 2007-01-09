Від початку року операції з нерухомістю в Києві припинені

Від початку поточного року операції з нерухомістю в Києві припинені, повідомив кореспонденту УНІАН виконавчий директор групи компаній «Планета Оболонь» Олексій КОТЕНКО.

За його словами, це пов`язане з тим, що нотаріуси не оформляють договори купівлі-продажу квартир в очікуванні роз`яснень з приводу введення податку на нерухомість для фізичних осіб. Зокрема, роз’яснень щодо того, хто проводитиме оцінку об`єктів нерухомості, вартість якої визначає суму податку. О.КОТЕНКО вважає, що такі роз`яснення будуть отримані до кінця січня.

Зараз, за його інформацією, оцінку об`єктів нерухомості проводить Бюро технічної інвентаризації (БТІ). «За ідеєю, оцінку повинні проводити незалежні оцінювачі, проте, щоб врегулювати їхню діяльність, потрібно прийняти ще декілька нормативних актів», - зазначив експерт.

На його думку, 1-процентний податок серйозно не вплине на вартість нерухомості, оскільки діятиме у відношенні близько 30% житла, площа якого перевищує встановлені законом 100 кв. м.

О.КОТЕНКО вважає, що в поточному році переважатиме уповільнення темпів зростання вартості нерухомості, характерне для початку року, що в результаті приведе до стагнації цін. Це пов`язане з тим, що, за його словами, «шалене зростання цін вибило з ринку багатьох покупців і обсяг попиту скоротився». За даними експерта, протягом шести місяців минулого року темп зростання цін на нерухомість становив 8%. «Тобто, покупцю, який хоче придбати квартиру в кредит, потрібно заплатити на 60-70% більше», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2007 р. доходи від продажу нерухомості оподатковуються відповідно до ст. 11 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб".

Згідно із законом від 22 травня 2003 року №889 «Про податок з доходів фізичних осіб», об`єктом оподаткування є будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податків впродовж звітного періоду оподаткування, до складу якого, зокрема, входять доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, розташованого на території України, а також дохід у вигляді успадкованого і подарованого майна.

Не оподатковується дохід від продажу не частіше одного разу впродовж звітного податкового року житлового будинку, квартири (частини квартири), кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, а також господарсько-побутові будови і будівлі, розташовані на ділянці), якщо загальна площа об`єктів нерухомості не перевищує 100 кв. м.

У випадку, якщо площа об`єкту перевищує 100 кв. м, податок нараховується за ставкою 1% від вартості об`єкту на ту частину доходу, яка одержана за площу понад встановлених законом 100 кв. м. Тобто, ставка податку 0% або 1% застосовується тільки під час продажу одного (першого) об`єкту житла.

Дохід, одержаний від продажу протягом року більш як одного об`єкту житла або інших об`єктів нерухомості, оподатковується за ставкою 5%. У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об`єкту незавершеного будівництва.

Під час обміну одного об`єкту нерухомості на іншій кожна зі сторін договору міни сплачує 50% суми податку на вартість відчужуваного об`єкту нерухомості.