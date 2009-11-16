МОЗ узявся вивчати ускладнення пандемічного грипу

За ініціативи міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА у МОЗ створено робочу групу для наукового супроводу та вивчення захворювань, які сьогодні спостерігаються внаслідок ускладнень пандемічного грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це повідомив під час брифінгу директор Інституту медицини транспорту Анатолій ГОЖЕНКО.

Він зазначив, що хоча статистика із захворюваності на грип не суттєво відрізняється від попередніх років, проте смертність та важкість ускладнень достатньо висока.

Робота наукової групи базується на аналізі всієї ситуації в Україні, до роботи залучені спеціалісти з різних регіонів держави. Науковці прагнуть використати усі відомі науці засоби для упередження важких форм пневмонії та інших захворювань.

А.ГОЖЕНКО наголосив, що основний протокол, який базується на міжнародних рекомендаціях ВООЗ, є затвердженим і чинним, але кожна епідемія висвітлює ускладнення, які в різних країнах мають свої особливості. Іноді ці особливості пояснюються навіть сезоном року, коли відбувається спалах.

«Наукова робоча група в більшій мірі аналізує механізми ускладнень», - підкреслив він. У доповнення основного протоколу наукова група сподівається розробити пропозиції щодо більш ефективного лікування ускладнень. Це будуть доповнення до базової терапії.