Мін’юст: кияни можуть не платити за послуги ЖКГ за новими тарифами

Міністерство юстиції України запевняє, що кияни можуть не платити за житлово-комунальні послуги за новими тарифами.

Як повідомила керівник прес-служби Мін’юсту Лія ІЛЬЧЕНКО в інтерв`ю газеті «Дело» (10 січня ц.р.), позиція міністерства з питання підвищення тарифів не змінилася. «Оскільки рішення мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не було зареєстроване в Мін’юсті, воно є незаконним, і жителі столиці можуть не платити за комунальні послуги за новими тарифами», - відзначила керівник прес-служби Мін’юсту.

За словами Л.ІЛЬЧЕНКО, згідно з Конституцією України, будь-яке незаконне рішення органів влади не є обов`язковим для виконання. Більше того, виконання незаконних розпоряджень може призвести до відповідальності, зокрема кримінальної.

Разом з тим, нагадує «Дело», 15 січня кияни одержать квитанції з новими тарифами за комунальні послуги.

Зокрема, газеті в бухгалтерії ЖЕК №512 столиці повідомили, що вже нарахували плату за комунальні послуги за новими тарифами, відповідно до яких плата за газ для населення залишається незмінною, проте квартплата, а також водопостачання та інші послуги зросли втричі.

Цю інформацію підтвердили виданню і в Головному інформаційно-обчислювальному центрі (ГІОЦ), де друкуються квитанції для населення. «Ми одержали дані щодо нарахування з ЖЕКів і вже надрукували квитанції за комунальні послуги відповідно до нових тарифів», - сказав «Делу» заступник директора ГІОЦ Валерій КОНОНЕЦЬ.