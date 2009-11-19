Тимошенко про продаж зерна до Росії

На засіданні українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва, яке пройде в Ялті 19 листопада, планується розглянути питання про продаж українського зерна до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Україна, як велика аграрна країна, хотіла б мати, по-перше, логічні ринки збуту свого зерна, по-друге, одержати за своє зерно реальну ринкову ціну, яка в повному обсязі покриває собівартість вирощування зерна й дає хороший прибуток нашим аграріям. І тому ми проведемо дискусію на тему, як Україна і українські виробники зерна повинні адекватно брати участь у світовому розподілі праці із торгівлі зерном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна з початку маркетингового року експортувала 9,5 млн. тонн зерна. Такі дані озвучив 6 листопада на брифінгу в Києві перший заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН.

За прогнозами Мінагрополітики, експорт зернових культур у 2009/2010 МР можливий на рівні 16,7 млн. тонн.