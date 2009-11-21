Держфінмоніторинг приготував понад 900 справ щодо відмивання коштів

Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за результатами аналізу одержаних повідомлень щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, надіслав правоохоронним органам за 10 місяців цього року 933 узагальнених і додаткових узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з відмиванням злочинних доходів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу з посиланням на голову Комітету Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, в Генеральну прокуратуру України передано 30 матеріалів, Державну податкову адміністрації України - 299, Міністерство внутрішніх справ України - 302, Службу безпеки України - 302.

Підставою для формування узагальнених матеріалів стали понад 150 тис. повідомлень про сумнівні фінансові операції, одержані Держфінмоніторингом.

Найбільша кількість матеріалів знаходиться на розгляді у правоохоронних органах Києва, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської областей.

Повідомляється також, що за результатами розгляду чи при використанні матеріалів Комітету і прийнятих оперативно-розшукових заходів, впродовж цього року порушено 400 кримінальних справ. До судів направлено 116 кримінальних справ, прийняті обвинувальні вироки за 85 кримінальними справам.