У Києві закрили рух на перетині Набережної та Возз’єднання

За інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», у зв’язку з будівництвом підпірної стіни в складі проекту реконструкції транспортної розв’язки на перетині Дніпровської набережної та проспекту Возз’єднання, тимчасово закрито рух усіх видів транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на правоповоротному з’їзді з Русанівської набережної на міст ім. Є.Патона з 10 дистопада до 22 листопада рух транспорту буде організовано вулицею Ентузіастів, вул. М.Раскової та вул. Плеханова з виїздом на просп. Возз’єднання.

На правоповоротному з’їзді з мосту ім. Є.Патона на Дніпровську набережну до вул. П.Тичини з 22 листопада до 27 листопада рух транспорту організовано проспектом Возз’єднання, з’їздом на вул. Березняківську, вулицею П.Тичини з виїздом на Дніпровську набережну.

На вул. Серафимовича від вул. А.Бучми до Дніпровської набережної в обох напрямках з 22 листопада до 27 листопада рух транспорту в обох напрямках організовано вулицею Бучми, вул. П.Тичини та Дніпровською набережною.

Обмеження пов’язані із введенням новозбудованих з’їздів та заїздів в існуючі транспортні артерії. Щоб мінімізувати тимчасові незручності будівельники працюють в цілодобовому режимі. Наразі реконструкція розв`язки перебуває на завершальному етапі. Вже збудовано тунель довжиною 50 м і шириною 20 м, ведуться оздоблювальні роботи, облаштовуються зливостоки. Триває спорудження 4-х підпірних стін загальною площею 312 м.