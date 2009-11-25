Ющенко: тариф на транзит російського газу має бути європейським

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна повинна підвищити тарифну ставку на послуги транзиту російського газу через свою територію до європейського рівня.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави сказав під час прес-конференції у Прилуках Чернігівської області.

«Ми повинні перейти на виключно ринкову формулу формування ціни на прокачку російського газу через територію України», – наголосив глава держави. За його розрахунками, при застосуванні відповідної формули, яка використовується у відносинах з Європейськими країнами, ставка тарифу зросте від 1,7 до 4,5 – 5,5 доларів за тисячу кубометрів на 100 км.

Президент переконаний, що прийняття за основу тарифу, який вже працює у Словаччині, Австрії, Німеччині, дасть відповідь на те, як вивести НАК «Нафтогаз України» зі складного фінансового становища. «Якби у 2009 році Прем’єр-міністр підписала тариф, який працює, наприклад, у Словаччині, НАК «Нафтогаз України» отримав би додаткових доходів на суму 2,5 млрд. доларів», – сказав він, додавши, що цією сумою можна було б профінансувати річний дефіцит бюджету НАКу. «Тоді виникає питання: 33 млрд. дефіциту бюджету компанії – це є проблема роботи кампанії чи це проблема політичних домовленостей, які ведуть до банкрутства НАК «Нафтогаз України?» – сказав Президент.

За прогнозом глави держави, зараз знову будуть актуалізовані розмови про отримання російського кредиту для покриття розрахунків за спожитий російський газ, а наступним питанням стане банкрутство НАК «Нафтогаз України» і передача його активів – насамперед ГТС- кредитору. «Чи ви вважаєте, що є якась інша задумка?», – поставив Президент риторичне питання. Він нагадав, про свою незмінну позицію щодо необхідності перегляду укладених 19 січня 2009 року газових контрактів. «Я переконаний, що це дорога капітуляції», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що в укладених домовленостях політична складова перевищує економічну: «Тут була не тільки порушена економіка, тут була піднята велика політика».

«У січні 2009 року тільки Президент говорив: «Схаменіться, бо вам запропонували дорогу, яка веде до втрати національного газотранспортної системи». Моє застереження залишається в силі до сьогодні», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.