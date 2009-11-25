На Донеччині стріляли в главу організації Укрвуглепрофспілки

У Донецькій області вогнепальне поранення дістав голова Червоноармійської територіальної організації Укрвуглепрофспілки Роман СИРОТЮК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості з посиланням на інформацію, одержану від співробітників Червоноармійської територіальної організації.

Відповідно до повідомлення, напад на Р.СИРОТЮКА вчинено біля гаража, де той залишав свою службову машину. Так, у понеділок увечері, коли голова виходив з гаража, на нього напали троє невідомих. Нападаючі побили Р.СИРОТЮКА і завдали йому вогнепального поранення.

У ППВП пояснили, що про події абсолютно випадково дізналася співробітниця територіальної організації, яка зателефонувала голові, коли той у важкому стані перебував на місці події.

Коли Р.СИРОТЮК повідомив їй про те, що сталося, на місце інциденту були викликані «швидка допомога» й міліція.

З множинними тілесними ушкодженнями і вогнепальним пораненням постраждалого було доставлено до лікарні.

Правоохоронними органами зараз ведеться розслідування, зазначили в Профспілці.