Бюлетені для виборів Президента надрукують на імпортному папері

Бюлетені для голосування на виборах Президента України 17 січня 2010 року надрукують на імпортному папері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

«Папір вже є на поліграфкомбінаті «Україна», - сказав А.МАГЕРА. Він зазначив, що бюлетень матиме кілька ступенів захисту, а прізвища кандидатів у Президенти будуть друкуватися в алфавітному порядку.

«Поки що зарано говорити, якого він буде розміру і кольору. Колір бюлетенів не буде збігатися з тими кольорами, які використовувались на минулих виборах», - зазначив А.МАГЕРА.