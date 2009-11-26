Тимошенко поїде запускати рейковий автобус

На 1 грудня заплановано робочу поїздку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на Львівщину.

Про це повідомив УНІАН керівник виборчої кампанії кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО у Львівській області, народний депутат України Віктор ШВЕЦЬ.

За його словами, прем’єр візьме участь в урочистому запуску першого рейсу нового експрес-потягу «Львів-Рівне». Також за участю прем’єра відбудеться урочистий запуск львівського міського рейкового автобусу. Ці урочистості проходитимуть на центральному залізничному вокзалі у Львові.

Прем’єр також здійснить поїздку рейковим автобусом від станції «Центральний залізничний вокзал» до станції «Сихів».

Львівські залізничники, окрім цього, запросили Ю.ТИМОШЕНКО на урочисте закладання фундаменту нового 198-квартирного житлового будинку для працівників залізниці у Львові, розповів В.ШВЕЦЬ.

Він також зазначив, що друга частина робочого візиту Ю.ТИМОШЕНКО передбачає відвідини районів Львівщини.