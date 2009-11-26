Рейсовий «Ікарус» врізався у вантажівку: водій загинув
11:04, 26 листопада 2009Суспільство
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Нічна ДТП у Харківській області
Сьогодні близько 2-ї години ночі у Харківській області на автошляху Дніпропетровськ-Харків сталося зіткнення автобуса та вантажівки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, внаслідок ДТП водій автобуса «Ікарус» загинув.
Рейсовий автобус з 8 пасажирами їхав з Кривого Рогу до Харкова і врізався у зламану вантажівку, що стояла на узбіччі.
Сімох постраждалих осіб госпіталізовано.
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