Рейсовий «Ікарус» врізався у вантажівку: водій загинув

Сьогодні близько 2-ї години ночі у Харківській області на автошляху Дніпропетровськ-Харків сталося зіткнення автобуса та вантажівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, внаслідок ДТП водій автобуса «Ікарус» загинув.

Рейсовий автобус з 8 пасажирами їхав з Кривого Рогу до Харкова і врізався у зламану вантажівку, що стояла на узбіччі.

Сімох постраждалих осіб госпіталізовано.