Страховики придумали новий поліс - від «свинячого» грипу

Страховики розробили поліс від грипу А/H1N1.

Про це пише газета «Дело» № 198 від 26 листопада.

Минулого тижня дві асоціації страховиків - Ліга страхових організацій і «Страховий бізнес» - направили на розгляд Міністерства охорони здоров`я експрес-програму страхування від «свинячого» грипу.

Страховики стверджують, що така страховка захистить від грипу A/H1N1 тих громадян, кому сьогодні не по кишені програми добровільного медичного страхування (ДМС). «Це зроблено, щоб люди могли купувати спрощений, недорогий захист від «свинячого» грипу. Адже сьогодні страхові компанії, як правило, пропонують захищатися від грипу за допомогою полісів ДМС, які коштують від 2 до 5 тис. грн., що далеко не кожному по кишені», - пояснює гендиректор асоціації «Страховий бізнес» Людмила БІЛОШИЦЬКА.

За її словами, така експрес-страховка від «свинячого» грипу коштуватиме разів у сто дешевше, ніж поліси ДМС - 50 грн. при страховій сумі в 5 тис. грн. «До речі, 5 тис. грн. - це та середня сума, яка, за нашими даними, сьогодні потрібна для лікування хворих на «свинячий» грип», - сказав перший віце-президент групи АХА Андрій ПЕРЕТЯЖКО.

Виплати за експрес-страховкою передбачаються в двох випадках: при захворюванні людини (підтвердженому лабораторними даними) на грип A/H1N1 і у разі смерті. При фатальному результаті передбачається виплата повної суми страховки (5 тис. грн.), а ось у разі захворювання страховики ще не визначилися, скільки платити - 20 чи 50%. «Є кілька варіантів, але остаточно суму плануємо визначити тільки після узгодження з міністерством», - сказала Л.БІЛОШИЦЬКА.

Страховики стверджують, що не лобіюють в Міністерстві охорони здоров`я прийняття цієї програми як обов`язкового виду страхування, просто сподіваються, що за допомогою чиновників від медицини зможуть точніше визначити статистику захворюваності, а звідси - і тарифи, і страхову суму. «Сьогодні такої статистики просто не існує. Прогнози ж фахівців мають дуже великий розгін: від 1 до 12 млн. чоловік, які можуть захворіти на грип A/H1N1», - сказав А.ПЕРЕТЯЖКО.

Крім того, страховики вважають, що така недорога страховка буде більш простим і доступним захистом для самих медпрацівників. До речі, виплати за нею передбачаються не за фактом лікування, як у більшості випадків ДМС, а за фактом настання страхової події - захворювання або смерті. «Збирати довідки та інші документи для підтвердження лікування - процес тривалий, а в даному випадку людина відразу одержить гроші на руки», - пояснює Л.БІЛОШИЦЬКА.