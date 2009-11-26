Долар на міжбанку сповз нижче восьми

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/8,0170 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9670/7,9845 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9790/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,сьогодні у США святкують День Подяки. У зв`язку з цим торги американською валютою проводилися валютуванням ТОМ, незважаючи на це ціни на долар продовжували падати, а НБУ вийшов на ринок з купівлею валюти.

О 13:00 Національний банк України оголосив про купівлю американської валюти на ТОМ’і за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2758/0,2770 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2750/0,2761 грн./рубль. На час закриття ціни концентрувалися у діапазоні 0,2752/0,2760 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і зріс і становив 29,02 рублів за долар (+0,2250).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися у діапазоні 1,5050/1,5140 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0295/12,0715 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 12,0105/12,0390 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до рівня 12,0205/12,0490 грн./євро.