ЦВК урізала свої витрати на 17 мільйонів

Центральна виборча комісія скоротила витрати на організацію та проведення президентських виборів на 2009 рік на 17 млн. 265 тис. 800 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Центрвиборчком мотивував своє рішення тим, що коли проводив розрахунок коштів на передвиборчу кампанію, очікувалося, що кандидатів у президенти буде 30, але їх зареєструвалося лише 18.

Будуть скорочені витрати на оплату послуг ЗМІ на 6 млн. 789 тис. 100 грн.; на виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України – на 4 млн. 586 тис. 490 грн.; на виготовлення виборчої документації – на 5 млн. 759 тис. 420 грн. та відшкодування витрат кандидатів на пост Президента за проїзд в усіх видах транспорту, окрім таксі в межах території України – на 221 тис. грн.