Вночі спалили два автомобілі депутата Львівської міськради

28 листопада о 1-й годині ночі невідомі підпалили автомобіль депутата Львівської міської ради Івана ВАСИЛИШИНА та автомобіль його дружини, які були припарковані у подвір‘ї будинку на вулиці Простій у Львові, де мешкає депутат міськради з родиною.

Обидва автомобілі згоріли вщент за лічені хвилини.

У коментарі кореспонденту УНІАН І.ВАСИЛИШИН, який є юристом і займається адвокатською практикою (розслідування ряду резонансних справ), зазначив, що вбачає у цьому «класичний підпал», а одним із основних мотивів підпалу називає «помсту за принципову позицію у питанні незаконної приватизації готелю «Львів».

«Обидві машини є новими - «Фольксваген-Пасат» і «Шкода-Фабія». Правоохоронці переглянули стан проводки і вже виключили можливість її замикання та самозаймання», - розповів І.ВАСИЛИШИН.

Він нагадав, що на нещодавній сесії Львівської міської ради звинувачував чиновників у тому, що готель був проданий за заниженою ціною.

Депутат припустив, що підпал автомобілів є черговою спробою його залякати і змусити відступитися від своєї принципової позиції щодо продажу комунального майна міста.

«Мені та іншим членам комісії комунального майна та власності звучали погрози від певних керівників з мерії. Я не виключаю, що це може бути пов‘язано і з підпалом», - заявив І.ВАСИЛИШИН.

Довідка УНІАН. І.ВАСИЛИШИН – депутат Львівської міської ради, член постійної комісії з питань комунального майна та власності, член Конгресу українських націоналістів, член фракції «Наша Україна» у міськраді.

Раніше він звернувся із запитом до прокурора Львова, у якому просив перевірити дії начальника управління комунальної власності Львівської міської ради Євгена КЛИМКОВИЧА з продажу цілісного майнового комплексу готелю «Львів».

У запиті зазначається, що Є.КЛИМКОВИЧ, «достовірно знаючи, що постійною комісією комунального майна та власності 14.07.2009 р. не погоджувалась ціна продажу цілісного майнового комплексу «Готель «Львів», а витяг з протоколу містить завідомо неправдиві відомості, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу «Готель «Львів» №2314 від 23.07.2009 р. ЗАТ «Готель «Львів».