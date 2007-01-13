Бориспіль віддали на відкуп Мінтрансзв’язку

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 11 січня схвалив концепцію Державної програми розвитку міжнародного аеропорту “Бориспіль" на період до 2020 року.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Державним замовником Програми визначено Міністерство транспорту і зв’язку України.

Згідно з розпорядженням, Мінтрансзв’язку разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної програми розвитку міжнародного аеропорту “Бориспіль” на період до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ презентував концепцію Держпрограми розвитку Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Концепція розвитку аеропорту передбачає реконструкцію терміналу “А” з метою поліпшення рівня обслуговування пасажирів на внутрішніх рейсах (2007-2008 роки), реконструкцію терміналу “С”, будівництво пасажирської галереї площею 40 тис. кв. м і пропускною спроможністю 2 100 пасажирів за годину (2007-2009 рр.), будівництво терміналу “D” за рахунок японського кредиту.

Крім того, в 2008-2010 роках передбачається повна реконструкція центрального перону аеропорту і будівництво додаткових стоянок для літаків, у 2010-2013 рр. - будівництво терміналу “Е” площею 60 тис. кв. м, у 2010-2012 рр. - реконструкція льотної зони №2 для обслуговування всіх типів літаків.

Також концепція передбачає розвиток інфраструктури «Борисполя»: будівництво готельного комплексу (2008-2010 рр.), паркінгів (2008-2010 рр.), офісних споруд (2008-2011 рр.) тощо.

Крім того, в 2010-2012 роках намічено будівництво швидкісної залізничної колії між аеропортом і Києвом, у 2011-2013 рр. - створення комплексу з обслуговування бізнес-авіації, 2008-2010 рр. - комплексу бортового живлення і в 2010-2011 р. - комплексу вантажних перевезень.

Згідно з концепцією, вже в 2010 році аеропорт «Бориспіль» зможе пропускати до 8 млн. пасажирів на рік, у 2015 р. - до 13,1 млн. пасажирів, в 2020 році - 18,4 млн. пасажирів.

Як повідомив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, тільки на реконструкцію злітно-посадочної смуги №2 аеропорту «Бориспіль» потрібно близько 300 млн. дол.

За словами міністра, вартість кожного з трьох термінальних комплексів складе по 200 млн. доларів - тобто близько 600 млн. доларів. Крім того, як зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, інфраструктура розвиватиметься і будуватиметься за рахунок залучення коштів інвесторів. В цілому сюди планується вкласти близько 300 млн. доларів.

Довідка УНІАН. ДМА "Бориспіль", розташований за 29 км від Києва, є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. "Бориспіль" відноситься до аеропортів класу "А" і є багатопрофільним підприємством, який об`єднує в собі роботу понад 30 різних служб.