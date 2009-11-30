Тігіпко: Україна може стати м’яким офшором

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що створення Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану відкриває для нашої держави нові можливості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував підписання в Мінську документів про створення з 1 січня 2010 року Митного союзу трьох держав. З 1 липня наступного року діятиме єдиний митний тариф в торгівлі з третіми країнами.

На думку С.ТІГІПКА, митна інтеграція Росії, Білорусі та Казахстану створює реальність, якою Україна не може нехтувати.

«Хай би як хтось ставився до інтеграційних процесів на пострадянському просторі, підписані в Мінську угоди означають нові правила гри – принаймні, для українських експортерів. І Росія, і Білорусь, і Казахстан є нашими важливими торговельними партнерами. Уніфікація їхньої митної політики потребуватиме від нас активнішого діалогу з усіма трьома столицями», – зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, якщо Митний союз запрацює на повну силу, Україна опиниться між двома інтегрованими торговельно-економічними просторами на Захід і Схід від її кордонів. Це відкриває для нашої держави нові можливості.

«Якщо ми створимо зону вільної торгівлі з ЄС і доб’ємося зведення вилучень з режиму вільної торгівлі з Росією хоча б тільки до нафти й газу, то Україна зможе повною мірою використовувати потенціал певного м’якого офшору на стику двох митних союзів, що привабить дуже багато компаній», – підкреслив С.ТІГІПКО.