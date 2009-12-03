Для захисту України потрібні 200 тисяч військовослужбовців

У Генеральному штабі ЗСУ вважають оптимальною чисельність Збройних сил України у 2010-2011 роках на рівні 200 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на цьому наголосив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Іван СВИДА під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні.

Він пояснив, що цей розрахунок зроблено з урахуванням, що Україна поки не входить до жодної із систем колективної безпеки, які б гарантували безпеку нашій державі.

А це, за словами начальника Генштабу, обумовлює наявні виклики, загрози, що негативно доповнюються незадовільним станом фінансування оборонного сектору держави.

І.СВИДА також наголосив, що «на сьогодні головне завдання – оптимізувати структуру органів військового управління, позбавитися структур, частин і підрозділів, які не потрібні Збройним силам, і за рахунок цього збільшити чисельність бойових з’єднань і частин».

Він нагадав, що Державною програмою розвитку Збройних сил України на 2006-2011 роки передбачено створення невеликого сучасного професійного війська.

«Але фінансово-економічна криза та інші аспекти внесли суттєві корективи у процес реалізації цієї програми. Тому Генеральним штабом ініційовано внесення змін до неї. Ці зміни повинні забезпечити адекватні загрозам спроможності Збройних сил України на перехідний період до членства в НАТО», - підкреслив І.СВИДА.

Водночас, за словами начальника Генштабу, внаслідок обмеженого фінансування армії не вдалося своєчасно позбавитися зайвих структур, повністю впровадити цифровий зв’язок та в цілому перейти на автоматизовану систему управління, що також безпосередньо впливає на чисельність військ.

Як підкреслив І.СВИДА, подальший розвиток армії залежить від достатнього та ритмічного ресурсного забезпечення.

Він вкотре наголосив, що нормативна потреба Міністерства оборони на 2010 рік становить близько 31 млрд. грн., які забезпечать збалансоване утримання, підготовку та розвиток ЗСУ.

«Враховуючи сьогоднішній стан у державі, у бюджетному запиті на 2010 рік ми визначили суму у 19,8 млрд. грн., що становить мінімально необхідну потребу. Сподіваємося, що потреби Збройних Сил будуть все ж таки задоволені на цьому визначеному рівні», - сказав І.СВИДА.