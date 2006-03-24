Ще один вибух: на Житомирщині зруйновано школу

У с. Водотиї Брусилівського району Житомирської області в котельні загальноосвітньої школи стався вибух двох газових котлів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху зруйновано плиту перекриття будівлі, пошкоджено стіни, двері та вікна. Жертв та постраждалих немає.

Попередня причина вибуху - несправність газового обладнання котлів.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Житомирській області.