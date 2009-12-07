У Донецькій області через грип закрили 130 шкіл

У Донецькій області на сьогодні більш ніж у 130 загальноосвітніх школах припинено навчальний процес через зростання захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це УНІАН повідомила виконуюча обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

За її словами, у зв`язку з відсутністю на заняттях з приводу захворюваності на грип і ГРВІ від 25 до 76% учнів на 7 грудня, тимчасово припинено навчальний процес: у 72-х школах міста Маріуполя, 27-ми школах Амвросіївського району, в 3-х школах Макіївки, в 4-х школах міста Дзержинська, у 2-х школах сіл Ямполь і Рубці Краснолиманського району, у 2-х школах сіл Красна поляна і Улаклі Новоселківського району, в 5-ти школах міста Краматорська, у школі села Анадоль Волноваського району, в школі села Чермалік Тельманівського району, в школі міста Дебальцеве і в ліцеї в Новоазовському районі. Крім того, частково закриті школи для відвідування учнів: у 3-х класах школи міста Кіровське, у 5-ти класах однієї зі шкіл Макіївки, у 4-х класах однієї зі шкіл Єнакієвого, у 2-х класах гімназії міста Дебальцеве, у 8-ми класах однієї зі шкіл Мар’їнського району, а також у трьох школах Краматорська закриті по 5, по 3, по одному класу.

Л.ГУСЄВА також відзначила, що через відсутність теплопостачання не функціонує Селідовський гірничий технікум і одна школа в селі Зоріне Мар’їнського району.

В цілому, характеризуючи ситуацію із захворюваністю на грип і ГРВІ в регіоні, в.о. головного санлікаря повідомила, що в Донецькій області, за даними щоденного моніторингу, зберігається нестабільна епідемічна ситуація щодо грипу і ГРВІ, спостерігається подальше зростання захворюваності за рахунок дітей, переважно шкільного віку – віком 7-14 років.

Так, за минулу добу було зареєстровано 1 тис. 640 звернень за меддопомогою хворих на грип, респіраторні інфекції та їх ускладнення. З початку моніторингу (з 30 жовтня 2009 р.) загальна кількість хворих склала 143 тис. 144 випадки, зокрема дітей до 18 років – 63 тис. 85 чоловік. Стаціонарне лікування одержали 8 тис. 68 хворих, з них виписано через одужання - 6 тис. 984 чоловік.

За інформацією Л.ГУСЄВОЇ, з початку епідперіоду в області померло з діагнозом «пневмонія» 35 чоловік, зокрема троє дітей. У 17 зразках секційного матеріалу померлих, досліджених у Центральній СЕС м. Києва і Донецькій обласній СЕС, було встановлено наявність грипу A/H1N1.

В. о. головного санлікаря зазначила, що домінуючим збудником в етіології захворювань залишається грип типу «А».

Пандемічний варіант грипу A/H1N1, станом на 7 грудня, підтверджено у 100 хворих на грип, додала Л.ГУСЄВА.