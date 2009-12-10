Луценко: Ющенка запрошено на святкування Дня міліції

Президента України Віктора ЮЩЕНКА разом з іншими високопосадовцями держави запрошено на святкування Дня міліції в Національний палац «Україна» 18 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО. (День міліції відзначається 20 грудня – УНІАН).

«Всім керівникам держави, як це й годиться, такі запрошення були направлені ще тиждень тому - і Президент, і прем’єр, і голова ВР запрошені, запрошені народні депутати», - сказав він.

«Інше питання, якою буде реакція міліції після таких «епітетів» і висловів, які собі дозволяє Президент по відношенню до міліції на його появу в залі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «це вже залежить не від мене».

«Я можу лише гарантувати, що яйця не полетять», - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня на нараді в Секретаріаті Президента з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції В.ЮЩЕНКО звинуватив керівників правоохоронних органів в корупційній діяльності, після чого міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО на знак протесту пішов з наради.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА, в.о. генерального прокурора Сергія ВИНОКУРОВА, голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, заступників керівників Міністерства юстиції, податкової адміністрації, митної служби, сказав, що вони непрофесійні.

«Я хотів би сказати, що ви бездарні міністри і керівники відомств. Своєю роботою, своєю некомпетентністю ви принижуєте цю націю», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Після цих слів Ю.ЛУЦЕНКО підвівся і запитав, чи може він йти, зауваживши, що, на його думку, це несправедливі звинувачення. В.ЮЩЕНКО дозволив міністру залишити нараду.

Реагуючи на те, що Ю.ЛУЦЕНКО покинув нараду, Президент сказав: «Хочу пояснити, чому міністр пішов. Бо на його місці я б не приходив, на його місці я б давно подав у відставку».