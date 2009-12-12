Уряд скоротить обсяг коштів для реструктуризації банків

Уряд скоротить обсяг бюджетних коштів на реструктуризацію банків у 2010 році на 40% - з 50 млрд. грн. до 30 млрд. грн.

Про це йдеться у проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною і Міжнародним валютним фондом, який є у розпорядженні УНІАН.

“Асигнування на реструктуризацію банків було встановлено на рівні 30 млрд. грн. (2,8% ВВП): такий рівень з певним надлишком забезпечує обачний "буфер" проти ймовірної суми видатків, необхідних на запровадження нашої стратегії вирішення проблем банків”, - йдеться у тексті документу.

Відзначається також, що українська сторона планує продовжувати “тісну співпрацю з акціонерами банків, які ще не наростили необхідний регулятивний капітал”. Окрім цього, планується до кінця 2009 року “з метою поліпшення спілкування з вітчизняними наглядовими органами материнських банків” завершити укладання відповідних меморандумів про капіталізацію їхніх дочірніх банків в Україні.

“Щодо розв`язання питання системних проблем банків, то уряд вимагатиме щоби приватні акціонери завели капітал, щодо якого вони взяли зобов`язання, інакше уряд втрутиться у ситуацію, і за необхідності здійснить їх рекапіталізацію”, - говориться у проекті документу. При цьому щодо банків 3 та 4 груп, то українська влада рішуче налаштована “вирішити питання з тими банками, які до кінця року не зможуть виконати зобов`язання щодо нарощування капіталу”.

Крім того, проблеми банку “Надра” уряд планує вирішити до кінця грудня 2009 року, після завершення реструктуризації його зовнішніх боргів.