Працівники Косівської лікарні припинили голодовку

Працівники Косівської центральної районної лікарні в Івано-Франківській області припинили акцію голодовки, повідомили УНІАН сьогодні в управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

За словами начальника обласного управління охорони здоров’я Григорія БОЙЧУКА, конфлікт вдалося врегулювати. Миколі БАЛАШУ, поновленому судом на посаді головного лікаря Косівської ЦРЛ, запропоновано іншу посаду. М.БАЛАШ написав заяву на звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня медичні працівники Косівської ЦРЛ оголосили безстрокову голодовку. Заступник головного лікаря ЦРЛ Віктор ІЛИК повідомив, що у лікарні склалась нетипова ситуація - два головні лікарі. За його словами, у жовтні 2005 року було звільнено головного лікаря ЦРЛ М.БАЛАША, якому ставилася у вину відсутність співпраці з місцевими органами влади. Новим головним лікарем призначили Івана ФАЗАНА. Наприкінці 29 березня цього року суд поновив на посаді М.БАЛАША. 16 лікарів оголосили безстрокову голодовку з вимогою його звільнити.