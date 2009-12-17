Україна повинна прагнути до економіки ноосфери

Україна повинна прагнути до створення економіки ноосфери.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Валерій МУНТІЯН.

«Економіка ноосфери – економіка розуму. Економіка повинна бути розумною», - сказав В.МУНТІЯН.

Він зазначив, що на сьогодні неконтрольований видобуток природних ресурсів без оцінки подальших наслідків такої діяльності людини призвів до виникнення величезної кількості дисбалансів, які значною мірою й стали причинами кризових процесів, що спостерігаються сьогодні в усьому світі.

За словами В.МУНТІЯНА, сьогодні можна говорити про дефолт усього світу, коли держави не можуть розраховуватися як за своїми фінансовими зобов`язаннями, так і за «зобов`язаннями перед біосферою», тобто не можуть компенсувати завдану їй шкоду.

Професор зазначає, що сьогодні людство має переглянути, що на даний момент для нього важливіше: збагачення за рахунок використання виключно споживчої моделі економіки або все ж таки забезпечення себе можливостями для подальшого існування, зокрема шляхом раціонального використання найважливіших, універсальних ресурсів, якими є повітря, вода, кліматичні умови, їжа та деякі інші.

«У нас регенерація кисню на планеті за рік повинна бути 160 млрд. тонн, а на сьогодні при такій економіці споживання існує дисбаланс «мінус» 20 млрд. тонн. Чим його покрити й що буде завтра, ніхто не знає й ніхто нічого не пропонує», - сказав В.МУНТІЯН.

Він вважає, що людство має відійти від «теорії золотого мільярда», коли «нормально може жити тільки один мільярд (населення планети – УНІАН), а точніше 260 млн. осіб, а решта має бути під системою й забезпечувати життя цьому «золотому фонду».

На думку експерта, сьогодні світова економічна система фактично зруйнована й Україні зовсім не потрібно чіплятися за те, що від неї залишилося, зокрема, якщо врахувати, що очікується зсув центру світової фінансової активності в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. У даній ситуації Україна може виконувати роль моста, сполучної ланки між Європою та Азією.

В.МУНТІЯН упевнений, що сьогодні Україна повинна перш за все «думати своєю головою», поступово знижуючи вплив зовнішніх чинників, визначивши конкретні цілі, дотримуватися плану їх досягнення.

Він вважає, що Україна вже не може чекати, оскільки, по суті, втратила 18 років і так і не вийшла на рівень 1990 року. При цьому основним ресурсом подальшого розвитку держави є молоде населення.

«Ми не виконали свою роль, не використали свій шанс, не справилися з тим завданням, яке було на нас покладено. Даруйте, але ми якщо не мертві, то живі трупи, - сказав В.МУНТІЯН. – Тому надія лише на молодь, а цій молоді що потрібно знати? Перше: що має бути рух, оскільки без руху не буде життя. Друге: це напрямок руху, де ця крапка в кінці тунелю. Й третє знання: правильний рух і правильний напрямок - це дійсно є любов, закладена за космічними законами, яка може зробити прорив до національного відродження нашої України».

За словами експерта, сьогодні в першу чергу необхідно подолати кризу системи управління, потім забезпечити політичну стабільність, забезпечити розвиток національної економіки – нової економіки, економіки розумної, ноосферної економіки, й нарешті - розробити стратегічне планування, «оскільки якщо немає бачення, то немає майбутнього народу, якщо уряд не бачить як, куди, за рахунок чого і в які терміни, й чому саме так».

Він зазначив, що зараз категорично не можна ігнорувати проблеми, пов`язані з руйнуванням озонового шару, глобальним потеплінням, враховуючи ці проблеми при розвитку тих або інших напрямків економіки. Необхідно орієнтувати економіку на використання досягнень науки, що дозволяють забезпечувати відновлення ресурсів, споживаних людиною.

«Навіщо ми працюємо й віднімаємо майбутнє в наших дітей і онуків? – ставить питання В.МУНТІЯН. – Бог дав нам рай на землі, а ми з нього робимо пекло. Чи правильно це?»