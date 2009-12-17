На злітній смузі Львівського аеропорту знайшли бойовий снаряд

11:50, 17 грудня 2009
Суспільство
1577 0

Виставлено охорону

Вчора на злітній смузі Львівського аеропорту під час проведення земляних робіт було виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, місце виявлення боєприпасу огороджено, виставлено охорону.

Подано заявку на вилучення і знешкодження виявленого боєприпасу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter