На злітній смузі Львівського аеропорту знайшли бойовий снаряд

Виставлено охорону

Вчора на злітній смузі Львівського аеропорту під час проведення земляних робіт було виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, місце виявлення боєприпасу огороджено, виставлено охорону. Подано заявку на вилучення і знешкодження виявленого боєприпасу.

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