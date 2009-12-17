На злітній смузі Львівського аеропорту знайшли бойовий снаряд
11:50, 17 грудня 2009Суспільство
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Виставлено охорону
Вчора на злітній смузі Львівського аеропорту під час проведення земляних робіт було виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, місце виявлення боєприпасу огороджено, виставлено охорону.
Подано заявку на вилучення і знешкодження виявленого боєприпасу.
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