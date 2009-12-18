ДАІ закрила виїзд автотранспорту з Одеси

Через снігову бурю, що насувається на Одесу, Державтоінспекція закрила виїзд вантажного автотранспорту з міста за всіма напрямами.

Як уточнила УНІАН старший інспектор сектора зв`язків з громадськістю Управління ДАІ УМВС України в Одеській області Олена ЯКОВЧУК, рух на шосейних дорогах в напрямках Одеса-Рені й Одеса - Білгород-Дністровський закрито вже після 14.00.

У денний час вантажний транспорт випускали тільки на автомагістраль Одеса-Київ, причому облДАІ обнародувала звернення до керівництва підприємств всіх форм власності врахувати небезпеку поїздок в умовах обмеженої видимості, ожеледі і снігопаду.

На ліквідації заметів у регіоні задіяно 149 одиниць спецтехніки.

У Гідрометцентрі Чорного та Азовських морів прогнозують в ніч з 18 на 19 грудня «сильну завірюху, сніжні замети, пориви північного і північно-західного вітру силою до 20-27 м/с, температуру 6-8 морозу».