З Нового року на вулиці Києва повернуть евакуатори

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА запевняє, що з 2010 року в Києві поновиться евакуація автомобілів, які припарковані з порушенням правил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА заявила сьогодні на брифінгу.

«На вулиці Києва повертаються евакуатори. Крім того, ухвалене рішення постановою Кабінету міністрів про активізацію блокування коліс. І після Новорічних свят ви все це спостерігатимете. І вам легше буде паркуватися, і не буде цих випадків, коли хтось десь припаркується, і перекриє рух пів-міста, як це було на вулиці Воровського», - сказала вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що займатися евакуацією буде ДАІ – інспектори складатимуть протоколи і ухвалюватимуть рішення про евакуацію, але встановлювати і контролювати ціни на послугу будуть КМДА і КП «Київпарксервіс».

Разом із тим, за її словами, письмово договір про спільну роботу «Київпарксервісу» і ДАІ ще не підписаний, і більше того, деякі нюанси із цього приводу ще з`ясовуватимуться у суді, який відбудеться днями. Причому, І.КІЛЬЧИЦЬКА безпосередньо планує взяти участь у цьому судовому засіданні.

«Домовлятимемося в суді і переконуватимемо. Але ДАІ гіпотетично і теоретично - за поновлення евакуації. Є деякі законодавчі розбіжності у нас із ДАІ. І ми збираємося врегулювати це, здається, завтра у суді», - розповіла вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що вартість евакуації залишиться на колишньому рівні, коли евакуацією займався «Київпарксервіс».

На запитання, чи дійсно евакуація буде поновлена після Новорічних свят у зв`язку з судовими розглядами, І.КІЛЬЧИЦЬКА відповіла: «Я не сподіваюся (що буде поновлена – УНІАН). Я це точно знаю».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого 2009 року в прес-службі Міністерства юстиції поінформували, що втратив силу Порядок затримання і зберігання евакуйованих з вулиць столиці автомобілів. За даними Мінюсту, відповідний наказ був виданий 13 лютого з метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства вищезазначеного порядку. Відповідно до статті 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядок тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках повинен визначатися Кабінетом міністрів України.

Після заяви Мінюсту евакуатори припинили роботу на території Києва.