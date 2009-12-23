Кримський спікер провів засідання парламенту без опозиції

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні після обіду провів засідання парламенту без опозиції й вважає його легітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку парламентаріїв зібрали на депутатські збори, які стали черговим пленарним засіданням.

Керівник парламенту визнав, що сьогодні вранці він «дещо поквапився» закривати восьму сесію, не відкривши при цьому пленарне засідання.

Було вирішено провести вечірнє засідання. В залі зареєструвалися 59 депутатів. Опозиціонерів серед них не було.

Після голосування з питань порядку денного оголосили про закриття сесії, прозвучали гімни України та Криму.

«Саме основне питання, яке розглянула сесія, - забезпечити виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери Сімферополя, щоб вчителі й медики мали можливість отримати зарплату й гідно зустріти Новий рік. Із бюджету автономії направлено субвенцію міській раді обсягом 13,9 мільйона гривень», - сказав А.ГРИЦЕНКО журналістам.

«Коли в залі немає хуліганів, сесія проходить нормально», - додав він.

На репліку журналістки, яка засумнівалася в кількості депутатів, необхідній для проведення засідання й ухвалення рішень, А.ГРИЦЕНКО заявив: «Ви з регламентного комітету?.. Я не рахував (сам депутатів), я рахую по табло. Я впевнений, що необхідна кількість депутатів для проведення пленарного засідання була в залі, були присутні представники всіх фракцій, за винятком фракції «Союз».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці депутати від партій «Союз» і «Руський блок» заблокували трибуну й перешкодили проведенню пленарного засідання парламенту. Кримський спікер оголосив про закриття сесії, звинувативши опонентів у спробі дестабілізувати ситуацію в автономії. Опозиціонери вимагали звіту Ради міністрів Криму про виконання антикризової програми.