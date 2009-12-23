Сьогоднішнє засідання кримського парламенту тривало 2 хвилини

Депутати Верховної Ради Криму від партій «Союз» і «Руський блок» заблокували трибуну й перешкодили проведенню пленарного засідання парламенту автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають звіт Ради міністрів Криму про виконання антикризової програми. Депутати повісили на трибуні транспарант «Немає звіту - немає роботи».

Спікер кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО, привітавши одного з депутатів із днем народження й вручивши йому квіти, закрив сесію. Засідання тривало не більше двох хвилин.

Коментуючи на прес-конференції сьогоднішні події у ВР АРК, А.ГРИЦЕНКО заявив, що вважає дії опозиції спробою дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в Криму.

«Завдяки зусиллям «Союзу», «Громадського активу Криму», «Руського блоку» й Руської громади Криму, люди можуть опинитися без заробітних плат, саме ця частина депутатського корпусу зірвала сьогодні пленарне засідання, не дала можливості провести соціально-значущі проекти рішень», - сказав спікер.

Біля парламенту автономії пройшов мітинг декількох сотень активістів, які вимагали від депутатів звіту уряду й перейменування Верховної Ради Криму на Верховный Совет Крыма.

Ситуація в кримському парламенті загострилася наприкінці минулого року.