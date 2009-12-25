Програму профілактики ВІЛ затверджено у Вінниці

Вінницька обласна рада затвердила програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до 2013 року із загальною сумою фінансування 44,26 млн. грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова Вінницької обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, на реалізацію програми з держбюджету передбачено 26 млн. грн., обласного – 16,014 млн. грн. та інших джерел – 2,248 млн. грн.

Метою програми є зниження темпів захворюваності на ВІЛ-інфекцію та темпів смертності від СНІДу у Вінницькій області шляхом реалізації державної політики та цілей Універсального доступу щодо забезпечення оцінки реального стану епідемічної ситуації в регіоні, доступу населення до послуг з добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з діагностики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

За рахунок виконання Програми передбачається охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику; запровадити щотижневу соціальну рекламу у ЗМІ; забезпечити не менш ніж 80% хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією; знизити на 10% рівень смертності серед інфікованих і хворих та інш.