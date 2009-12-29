БЮТ просить перевірити, що будується в Києві під виглядом іподрому

Депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді звернулась до прокуратури з проханням перевірити законність відведення земельної ділянки на проспекті Академіка Глушкова, 10 КП «Київський іподром» та, в разі порушення чинного законодавства, вжити заходів прокурорського реагування.

Про це інформує прес-служба БЮТ у Київраді з посиланням на лідера фракції Тетяну МЕЛІХОВУ.

Як стверджують в БЮТ, на останньому пленарному засіданні Київради більшість нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосувала за передачу Київському іподрому землі під його реконструкцію та будівництво адміністративно-готельно-житлового комплексу з підземним та наземним паркінгами. Депутати при цьому зазначають, що проект цього рішення так і не був їм розданий. Більш того, фракції БЮТ не вдалося отримати його ані у Київській міській раді, ані у Головному управлінні земельних ресурсів КМДА.

«Про те, що на столичному іподромі буде зведений не лише готель, а й житловий комплекс з підземним паркінгом ми можемо здогадатись лише з назви проекту рішення, що був включений до порядку денного сесії 24 грудня. Самого цього документа не існує у природі, але нам стало відомо про те, що мова йде про площу майже у 50 гектарів», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Вона нагадала, що рік тому містобудівна рада рекомендувала КП «Київський іподром» зосередитись на містобудівному обґрунтуванні інфраструктури іподрому і виділенні земельної ділянки, а також переглянути необхідність будівництва підземного паркінга. Депутат висловила побоювання, що, можливо саме цей проект - без необхідних правок та обґрунтувань - буде використаний знову.

«Проте залишається питання, чому влада так старанно приховує документ? Це наштовхує на думку, що замість іподрому, може бути зведений, наприклад, торговельно-розважальний комплекс чи житловий квартал», - зазначила Т.МЕЛІХОВА.