ЗМІ: у полон потрапили 10 українців

У складі екіпажу захопленого вчора сомалійськими піратами автомобілевозу Asian Glory перебувають 10 громадян України, 8 - Болгарії, 5 - Індії і 2 - Румунії.

Про це повідомляє видання "Морський бюлетень".

За його даними, судно, що вийшло 26 грудня з Сінгапура призначенням у порт Джедда (Саудівська Аравія), було захоплене в Індійському океані за 600 миль від узбережжя Сомалі.

Як зазначає видання, судно має велику висоту надводного борту. Ймовірно, пірати піднялися конструкціями кормової рампи (як вони свого часу взяли Faina) або примусили судно зупинитися обстрілом із гранатометів.

Як повідомлялося, захоплення судна Asian Glory сталося ввечері 1 січня. З керівництвом британської компанії телефоном зв`язався один із моряків, який розповів, що судно захопили. Він уточнив, що всі члени екіпажу здорові. Пірати поки що не висунули жодних вимог.