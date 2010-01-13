Долар в обмінниках далі дорожчає

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,10 грн./дол., що на 0,7% дорожче, ніж 12 січня, продають – по 8,18 грн./дол., на 1,1% дорожче.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,14 грн./дол., з продажу – в межах 8,08-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7% порівняно з 12 січня, і сьогодні становить 11,70 грн./євро, продажу – на 1% – до 11,91 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,60-11,79 грн./євро, з продажу – в межах 11,80-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 12 січня, виріс на 0,6% і становить у середньому 0,2653 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2743 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2715 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,09 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж учора, продажу – 8,19 грн./дол., на 0,9% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з придбання долара коливаються в межах 8,01-8,14 грн./дол., з продажу – в межах 8,10-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4%, порівняно з 12 січня, і сьогодні становить 11,70 грн./євро, курс продажу – на 1%, до 11,93 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,60-11,79 грн./євро, з продажу – в межах 11,80-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 12 січня, знизився на 0,5% і сьогодні становить 0,2616 грн./рубль, курс продажу майже не змінився – 0,2755 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2715 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2500-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,05/8,078 грн., євро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2680/0,2780 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,10 грн., євро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,02/8,10 грн., євро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 січня, становить: гривні до долара США – 7,9984, до євро – 11,582483, до російського рубля – 0,27226.