Долар і євро на міжбанку стрімко злетіли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися стрімким зростанням котирувань – 8,1525/8,2060 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2749/0,2767 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,8080/11,8880 грн./євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися – 1,4484/1,4486 дол./євро (вівторок, 12 січня, - 1,4499/1,4501 дол./євро).

У вівторок, 12 січня, Національний банк України на ринок не виходив.