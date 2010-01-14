Нацбанк зобов'язав банки оперативно повідомляти про напади

Національний банк України зобов`язав керівників комерційних банків оперативно повідомляти його про напади на банківські установи. Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Враховуючи необхідність отримання оперативної інформації щодо нападів на банківські установи, скоєних з метою пограбування, зобов`язуємо керівників банків невідкладно інформувати Головне управління у письмовій формі про такі напади з дотриманням вимог до конфіденційності інформації», – йдеться у телеграмі.

При цьому в повідомленні банк має вказати: час і дату здійснення нападу; суму коштів, викрадених злочинцями; чи використовувалася кнопка тривожної сигналізації; чи були задіяні засоби відеоспостереження; скільки було нападників і яка зброя використовувалася (вогнепальна, холодна тощо). Також необхідно вказати, через який час після спрацьовування тривожної сигналізації прибули охоронці і чи були затримані злочинці на місці здійснення нападу.

«Вказану інформацію необхідно надавати Головному управлінню у день здійснення нападу…», – зазначається у телеграмі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Нацбанк звернувся до банків з проханням надати інформацію про злочинні напади на банківські установи, скоєні у 2008 році і за 11 місяців 2009 року.

Наприкінці минулого року правоохоронні органи почали перевірку наявності в банківських установах систем охорони. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що в масових пограбуваннях банків винні, в першу чергу, банкіри. За його словами, банкіри «вже відкрито заявляють, що у жодному разі не оплачуватимуть відеосистеми спостереження або інші попереджувальні заходи, тобто вони вважають, що сума вкраденого не така вже велика порівняно з тією сумою, яку потрібно вкласти у безпеку».