НБУ планує надавати комбанкам стабілізаційні і стимулюючі кредити

Національний банк України планує надавати комерційним банкам рефінансування у вигляді стабілізаційних і стимулюючих кредитів.

Це передбачено в розробленому Нацбанком проекті Положення про надання НБУ кредитів банкам з метою стабілізації їх роботи і стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Стабілізаційні кредити пропонується надавати строком на один рік (як одноразово, так і у формі кредитної лінії) банкам, які розробили програму фінансового оздоровлення.

Проектом передбачається, що Національний банк має право під час надання стабілізаційного кредиту встановити обмеження щодо діяльності банку, зокрема, шляхом призначення куратора банку, встановлення до банку додаткових вимог.

Стимулюючі кредити Нацбанк пропонує надавати з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри і сприяння банку у відновленні процесу кредитування довгострокової економічної програми вітчизняного товаровиробника.

Стимулюючі кредити планується надавати тільки тим банкам, які відповідають встановленим Нацбанком критеріям класифікації. Пропонується розподілити банки за класами А (найнадійніші), Б, В і Г.

До класу А пропонується віднести державні банки і банки, які докапіталізовані за участю держави. До цього класу також зараховуватимуться банки, які мають безумовно позитивні аудиторські висновки, дотримуються встановлених Національним банком України вимог, своєчасно виконують узяті на себе зобов`язання перед вкладниками й іншими кредиторами, мають позитивну динаміку показників діяльності.

У банків класу А розмір регулятивного капіталу має становити не менш як 600 млн. грн., частка негативно класифікованих активів не повинна перевищувати 10% від загальної суми класифікованих активів, обсяг простроченої заборгованості за кредитними операціях не повинен перевищувати 10% від кредитного портфеля. Крім того, співвідношення зобов`язань на вимогу до загальних зобов`язань банку не повинне перевищувати 30%, а питома вага зобов`язань банку за цінними паперах власного боргу повинна бути не вище за 50% від статутного капіталу банку. Також не повинно бути невиконаних у строк з вини банку розрахункових й інших документів клієнтів і т.д.

До класу Б може бути віднесений банк, показники діяльності якого є стабільними. Зокрема, такий банк: дотримується економічних нормативів, проте впродовж останнього звітного місяця мали місце випадки порушення нормативів миттєвої (Н 4) і поточної ліквідності (Н 5); виконує норматив обов`язкового резервування; має розмір регулятивного капіталу не менш як 600 млн. грн.; частка негативно класифікованих активів не повинна перевищувати 15% від загальної суми класифікованих активів; обсяг простроченої заборгованості за кредитними операціями повинен бути не більш як 15% від кредитного портфеля і т.д.

До класу В може бути віднесений банк, показники діяльності якого є стабільними, проте в його діяльності мають місце негативні тенденції, а саме: випадки порушення нормативів ліквідності і нормативу обов`язкового резервування; частка негативно класифікованих активів не перевищує 20% від загальної суми класифікованих активів; обсяг простроченої заборгованості за кредитними операціями не перевищує 20% від кредитного портфеля і т.д.

До класу Г включатимуться інші банки, які не увійшли до класів А, Б і В.

«Національний банк має право надати банку, віднесеному до класу не нижче Б, стимулюючий кредит строком до 5 років (але не більше терміну, передбаченого кредитним проектом) як одноразово, так і у формі кредитної лінії залежно від потреби в ньому з метою кредитування вітчизняного товаровиробника», – зазначається в проекті документа. При цьому банкам класу не нижче В стимулюючі кредити пропонується надавати строком до 3 років, іншим банкам – строком до 1 року.

Планується, що процентна ставка за стабілізаційними і стимулюючими кредитами буде плаваючою і базується на обліковій ставці Нацбанку. Її величина залежатиме від класу банку і категорії забезпечення.

Нацбанк пропонує класифікувати забезпечення за трьома категоріями. До першої категорії (саме ліквідне забезпечення) пропонується включити: державні облігації України (внутрішні, в т.ч. цільові, а також зовнішні); гарантії Кабінету Міністрів України; забезпечені гарантії інших фінансово стабільних банків-резидентів; гарантії банків-нерезидентів, які мають офіційний кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижче, ніж «інвестиційний клас».

На даний момент проект документа винесений на обговорення комерційними банками і надання банкірами своїх пропозицій і зауважень.