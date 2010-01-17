Івано-Франківській бригаді тактичної авіації вручено Бойовий прапор

16 січня в Івано-Франківську заступник глави Секретаріату Президента України Петро ШАТКОВСЬКИЙ за дорученням глави держави вручив Бойовий прапор 114-й ордена Червоного прапора бригаді тактичної авіації Повітряного командування “Захід” Повітряних сил Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Звертаючись до особового складу повітряного з’єднання, П.ШАТКОВСЬКИЙ наголосив, що Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України твердо й послідовно захищає інтереси українського війська, постійно вимагає від уряду повністю і вчасно фінансувати Збройні сили, а також суттєво збільшити обсяги коштів для оснащення армії і посилення соціального захисту військовослужбовців.