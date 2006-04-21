У Києві викрито ще один ”еліта-центр”

У Києві викрито ще одну групу квартирних шахраїв

Київ. 21 квітня. УНІАН. У Києві працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України викрили злочинну групу у складі п’яти місцевих жителів, яка впродовж 2005-2006 років займалась шахрайством на ринку нерухомості.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, учасники групи через агентства нерухомості знаходили бажаючих придбати об’єкти нерухомості в центральних районах Києва і вводили їх в оману, повідомляючи, що можуть на вигідних для громадян умовах укласти від їх імені угоди з відомим будівельним підприємством столиці з інвестування будівництва.

Використовуючи підроблені документи згаданого підприємства, злочинна група шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян у сумі 2 млн. дол. Організатора групи затримано.

Слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України у м. Києві порушено кримінальну справу за ст. 190 ч. 4 Кримінального кодексу України.