Ялта молиться за вдалий курортний сезон у Криму

Молебень за вдале проведення курортного сезону в Криму в 2010 році й купання в Чорному морі провели сьогодні - в свято Хрещення Господня - в Ялті.

«За вдалий курортний сезон помолилися в соборі Олександра Невського. Хресна хода пройшла набережною Ялти до Массандрівського пляжу, там освячено воду», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН прес-секретар міської ради Ялти Тетяна АГАРКОВА.

Молебень за збереження курортів і вдалий туристичний сезон та хресна хода з купанням у зимовому морі проводяться в Ялті не перший рік.

У 2009 році в Криму відпочили трохи більше 5 млн. осіб, тоді як у 2008 - понад 5,7 млн.