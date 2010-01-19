Ялта молиться за вдалий курортний сезон у Криму
17:59, 19 січня 2010Суспільство
1074 0
Хресна хода пройшла набережною
Молебень за вдале проведення курортного сезону в Криму в 2010 році й купання в Чорному морі провели сьогодні - в свято Хрещення Господня - в Ялті.
«За вдалий курортний сезон помолилися в соборі Олександра Невського. Хресна хода пройшла набережною Ялти до Массандрівського пляжу, там освячено воду», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН прес-секретар міської ради Ялти Тетяна АГАРКОВА.
Молебень за збереження курортів і вдалий туристичний сезон та хресна хода з купанням у зимовому морі проводяться в Ялті не перший рік.
У 2009 році в Криму відпочили трохи більше 5 млн. осіб, тоді як у 2008 - понад 5,7 млн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter